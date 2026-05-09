Un sabato sera a teatro tra musica e commedie

Un sabato sera nel teatro di Anghiari vede protagonista la stagione teatrale «Sedut!», che prosegue nella sua edizione del 2026. La programmazione include spettacoli di musica e commedie, offrendo agli spettatori un'opportunità di intrattenimento nel centro della città. La stagione, iniziata nel 1996, si svolge nel teatro locale e presenta una serie di appuntamenti dedicati alla scena teatrale e musicale.

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Arezzo, 9 maggio 2026 – Un sabato sera a teatro. Prosegue «Sedut!» questo il titolo della stagione teatrale (1996) 2026 del teatro di Anghiari. Questa sera alle 21 Arti e spettacolo sarà in scena con «120 Kg di jazz» con César Brie. Ciccio Méndez vuole entrare ad una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde. Dovrà riuscire a sostituire il vero contrabbassista del gruppo e a nascondere a tutti la propria incapacità di suonare lo strumento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un sabato sera a teatro tra musica e commedie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Aggiungi un posto a tavola - Trailer Notizie correlate Leggi anche: Marche, quanti spettacoli. Dalla musica ai classici alle commedie: tutti a teatro Leggi anche: Musica: sabato sera a Novara il tributo a Lucio Dalla Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Weekend a Milano: dall'8 al 10 maggio; Dialogare nell'epoca dell'intelligenza artificiale, un sabato sera di lezione con Casa Casper; Teatro a Cislago: sabato sera in scena Flush – Biografia di un cane; Carabinieri, un sabato sera di controlli, denunce e segnalazioni. Teatro a Cislago: sabato sera in scena Flush – Biografia di un caneSabato 9 maggio all’Auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago uno spettacolo teatrale ispirato al romanzo Flush di Virginia Woolf prodotto dalla compagnia Eccentrici Dadarò ... varesenews.it Un sabato sera diverso al Nerd Corner tra giochi da tavolo e nuove amicizieA volte basta poco per cambiare prospettiva sul divertimento. Una fumetteria, qualche gioco da tavolo e un gruppo di sconosciuti pronti a diventare compagni di partita. È così che, al C&A Nerd Corner ... ecodibergamo.it Solaro Teatro Festival: sabato sera riflettori puntati sulla commedia “Google Off!” x.com Quando trasmettevano i film in prima serata preferivate la sigla di Italia Uno, Canale 5 o Rete 4 reddit