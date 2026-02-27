Marche quanti spettacoli Dalla musica ai classici alle commedie | tutti a teatro

Nelle Marche si susseguono numerosi eventi teatrali e musicali, offrendo al pubblico una varietà di spettacoli che spaziano tra generi diversi. Dai classici alle commedie, le sale della regione si preparano ad accogliere numerosi spettatori desiderosi di immergersi in performance di qualità. La settimana si prospetta intensa e ricca di occasioni di intrattenimento.

di Annamaria Senni Musica, arte, spettacolo. I teatri delle Marche offrono una settimana ricca di appuntamenti. Ecco alcune proposte. Gli archi vibreranno a Fermo, in provincia di Ascoli Piceno, a Palazzo Brancadoro, sabato 28 marzo alle 20.30, quando andrà in scena il ‘Quartetto Prometeo’. Vincitore della 50ª edizione del Prague Spring International Music Competition nel 1998, il Quartetto Prometeo è stato insignito del premio speciale Bàrenreiter come migliore esecuzione fedele al testo originale del Quartetto K 590 di Mozart. Si esibiranno Mirei Yamanda e Aldo Campagnari al violino, Danusha Waskiewicz alla viola, Francesco Dillon al violoncello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Musica, tributo ai Pink Floyd. Spazio anche a commedie arte e spettacoli per bambinidi Raffaella Parisi Fine settimana (e non solo) a teatro: vediamo quali sono alcune delle proposte di questi giorni.

