Musica | sabato sera a Novara il tributo a Lucio Dalla

Sabato sera a Novara si svolgerà un evento musicale dedicato a Lucio Dalla. Alle ore 21, presso il centro culturale di via Oxilia 4, si terrà

Le canzoni e la poesia di Lucio Dalla tornano protagoniste a Novara. Sabato 11 aprile, alle ore 21, il centro culturale di via Oxilia 4 ospita "Il parco della luna", un viaggio musicale e narrativo dedicato al repertorio del cantautore bolognese.Il progetto nasce dall’esperienza di alcuni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: "La musica è una formula perfetta": il tributo a Lucio Dalla arriva in città dopo un tour da sold out

"Caro Lucio", al Nuovo di Verona il concerto tributo a Lucio DallaIl 21 febbraio 2026, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà “Caro Lucio”, uno spettacolo musicale dedicato all’opera e alla memoria di Lucio...

Temi più discussi: Canzonissima 2026, terza puntata: vince Caruso di Lucio Dalla con Vittorio Grigolo; Gianni Morandi: Ho venduto il 70% dei biglietti del tour grazie ai social; Cagliari si illumina con La Sera dei Miracoli: l’omaggio a Lucio Dalla fa tappa al Teatro Doglio; Canzonissima, le pagelle: Fausto Leali sempre al top (7), Elettra Lamborghini scatenata (7). Ma la serata non decolla mai (4).

Lucio Dalla: la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventiC’è sempre una buona ragione per ricordare Dalla, perché la sua straordinaria capacità di visione, la sua naturale propensione ad anticipare i tempi e a segnare direttrici nell’universo della musica ... ilrestodelcarlino.it

Firenze, concerto dedicato a Lucio Dalla ‘La sera dei miracoli’Firenze, 15 gennaio 2026 - Da Come è profondo il mare a L’anno che verrà, da Caruso a 4 marzo 1943. Lucio Dalla, ovviamente. Dopo il trionfale tour che ha emozionato oltre 15.000 spettatori, ... lanazione.it

#buonanottemusicale Lucio Dalla. Stella di mare. 1979. - facebook.com facebook