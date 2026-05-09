Un risveglio sotto choc | Fatto tanto per la città

La notizia della morte di Primo Valenti ha suscitato shock e tristezza tra i cittadini. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato molti senza parole e ha acceso discussioni nelle strade e nei social media. La comunità si è raccolta per ricordarlo e per esprimere il proprio cordoglio, mentre le autorità stanno ancora valutando le circostanze che hanno portato a questa perdita improvvisa.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Primo Valenti, ha provocato dolore e commozione in tutta la città. Tra i primi a ricordarne la figura è stato il sindaco Marco Fioravanti: "Ogni giorno in prima linea nel tuo Lorenz Café – ha scritto sui social il primo cittadino – sempre pronto a combattere per tutelare e valorizzare l’Oliva ascolana del Piceno Dop. Hai fatto tanto per la nostra città, la tua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti noi. Un abbraccio a Luana, a Chiara e Lorenzo, a tutti i tuoi cari. Ciao, Primo". Anche l’assessore regionale Francesca Pantaloni ha voluto ricordarlo: "Ci lascia un pilastro della nostra città. Con il tuo Lorenz Café sei stato per anni un punto di incontro e di tanti bei momenti per generazioni di ascolani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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How Britain Warred China Over Opium

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