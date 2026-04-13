A Massa, nella mattina del 13 aprile 2026, si è diffusa una notizia sconvolgente: un uomo di 47 anni è stato ucciso dal proprio bambino di 11 anni. La vicenda ha portato alla fermata di tre giovani coinvolti nell’episodio, mentre la comunità si trova a fare i conti con un fatto di cronaca che ha lasciato tutti senza parole. La città si è risvegliata sotto shock, con il cuore appesantito da quanto accaduto.

Massa, 13 aprile 2026 – Un risveglio agghiacciante. Ieri mattina Massa si è svegliata sotto choc. La notizia dell’uccisione di Giacomo Bongiorni, 47 anni, morto per mano al suo bambino di 11 anni, ha seminato cordoglio, rabbia e disperazione. Bongiorni intorno all’1 era appena uscito dal Jack Rabbit, il locale del centro storico dove si ascolta musica dal vivo, dove aveva trascorso la serata con la compagna Sara Tognoni, il bambino, il cognato e alcuni amici. La banda di ragazzini, le bottiglie di vetro, il rimprovero. All’uscita, percorrendo piazza Palma per raggiungere l’auto, il fatale incontro: una banda di ragazzi dai 16 ai 23 anni, che avevano già fatto serata alzando il gomito, e che in ’branco’ attraversavano il centro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morire per un “fatela finita”: la follia del branco spegne il sorriso di Giacomo. Tre giovani fermati, la città è sotto choc

Giacomo Bongiorni ucciso davanti al figlio di 11 anni per un rimprovero al branco: chi sono i tre giovani fermati per l’assurdo omicidioOmicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’aggressione del 46enne avvenuta la scorsa...

La morte di Giacomo Bongiorni dopo l'aggressione davanti al figlio: fermati tre giovaniCon l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di tre giovani, e di 19 e 23 anni, entrambi di...