Durante una normale giornata scolastica, una docente ha tagliato i capelli a due studentesse della scuola media. L’episodio ha suscitato grande sorpresa tra gli altri studenti, alcuni dei quali hanno riferito di essere rimasti scioccati dall’accaduto. La situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità scolastiche, che stanno ora approfondendo i dettagli dell’accaduto. La docente ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a compiere il gesto.

Un episodio improvviso, avvenuto nel pieno di una normale giornata scolastica, ha scosso una classe di scuola media e acceso un caso destinato a far discutere. Tutto sarebbe nato da una semplice domanda durante la lezione, ma la reazione dell’insegnante ha lasciato studenti e famiglie senza parole, aprendo un fronte delicato tra scuola, genitori e istituzioni. Il gesto improvviso davanti alla classe. Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto a Mestre, all’interno della scuola media Istituto comprensivo Lazzaro Spallanzani. La docente, supplente arrivata da circa venti giorni con incarico fino a fine anno, avrebbe reagito in modo del tutto inaspettato a una domanda posta da un’alunna sul lavoro da svolgere.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - La prof tagli i capelli a due alunne delle medie, classe sotto choc: “Ecco perché l’ho fatto”

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