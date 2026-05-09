un ponte tra cinisello e dezhou

Ieri mattina è stato firmato un accordo tra il Comune di Cinisello Balsamo e la città cinese di Dezhou. La firma si è svolta alla presenza delle autorità di entrambe le amministrazioni. L’accordo riguarda un rapporto di collaborazione tra le due località, senza indicare specifici ambiti di intervento o progetti concreti. La cerimonia si è svolta presso la sede comunale, con la partecipazione di rappresentanti ufficiali.

È stato sottoscritto ieri mattina l’accordo d’intesa tra il Comune di Cinisello Balsamo e la città cinese di Dezhou. Si tratta di un passo significativo verso l’internazionalizzazione e la cooperazione tra territori. Dezhou si trova nella provincia dello Shandong, nella Repubblica Popolare Cinese, e l’intesa punta a rafforzare i legami di amicizia, comprensione reciproca e collaborazione. Il documento, che è stato siglato in Villa Casati Stampa, vuole essere una base concreta per lo sviluppo di progetti condivisi e iniziative bilaterali nei prossimi anni. Il memorandum prevede diverse azioni, tra cui l’avvio di scambi e di attività di cooperazione in diversi ambiti strategici, tra cui economia e commercio, cultura, sport, turismo e formazione professionale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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