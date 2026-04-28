A scuola dai maestri della nautica | Territorio fertile per le imprese un patrimonio da tutelare

Ieri, presso l’ex Asilo Santarelli, si è tenuto l’evento “Generazione Nautica: opportunità e competenze nel settore del mare”, organizzato dal Comune in collaborazione con Cna Forlì-Cesena, Cna Formazione Emilia-Romagna e Tecnopolo Forlì-Cesena. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti delle scuole nautiche locali, evidenziando l’interesse per il settore marittimo e le sue potenzialità. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle opportunità professionali e alla tutela del patrimonio nautico.