A scuola dai maestri della nautica | Territorio fertile per le imprese un patrimonio da tutelare
Ieri, presso l’ex Asilo Santarelli, si è tenuto l’evento “Generazione Nautica: opportunità e competenze nel settore del mare”, organizzato dal Comune in collaborazione con Cna Forlì-Cesena, Cna Formazione Emilia-Romagna e Tecnopolo Forlì-Cesena. L'iniziativa ha coinvolto studenti e insegnanti delle scuole nautiche locali, evidenziando l’interesse per il settore marittimo e le sue potenzialità. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle opportunità professionali e alla tutela del patrimonio nautico.
Si è svolto ieri, lunedì, presso l’ex Asilo Santarelli, l’evento “Generazione Nautica: opportunità e competenze nel settore del mare”, promosso dal Comune in collaborazione con Cna Forlì-Cesena, Cna Formazione Emilia-Romagna e Tecnopolo Forlì-Cesena. La prima parte della giornata è stata dedicata.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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