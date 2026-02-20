Quando l’orologio di lusso diventa un patrimonio da valorizzare
Un orologio di lusso diventa un patrimonio da preservare, motivo per cui molti collezionisti investono in pezzi rari e di alta qualità. La passione per questi oggetti nasce spesso da ricordi speciali o dal desiderio di distinguersi. Nei negozi specializzati si vede sempre più richiesta di modelli vintage e edizioni limitate. La cura nella manutenzione e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali per mantenere il valore nel tempo. Molti si dedicano con passione a questa forma di investimento.
Tempo di lettura: 6 minuti Per molti appassionati l’orologio è prima di tutto una scelta emotiva. Racconta uno stile, un traguardo personale, un momento importante della vita. Negli ultimi anni però è cambiata la prospettiva. Accanto al valore simbolico si è affermata una consapevolezza diversa, più concreta. Alcuni modelli di alta gamma non sono soltanto oggetti di prestigio, ma veri e propri beni con una rivendibilità strutturata e riconosciuta dal mercato. Marchi iconici dell’orologeria svizzera hanno dimostrato nel tempo che determinate referenze, soprattutto sportive in acciaio o fuori produzione, possono mantenere una quotazione solida anche nel mercato secondario.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Colpo da 100mila euro: via un orologio di lusso a un imprenditore a Forte dei Marmi
Leggi anche: Studenti da Pola a Ca’ Foscari per valorizzare il patrimonio enogastronomico di Venezia
CN OROLOGI - Il lusso italiano che sfida i grandi marchi
Argomenti discussi: Quando il tempo corre al galoppo: gli orologi dell’Anno del Cavallo 2026; Seguito e rapinato del Franck Muller da 25mila euro nel portone di casa mentre porta a spasso il cane; Ottantenne tenta di vendere un orologio di lusso falso: denunciato per truffa; Torino, Santa Rita: torna a battere il tempo l'orologio di via Tripoli.
L’orologio interno sfasatoLe malattie neurodegenerative sono accompagnate spesso da disturbi del sonno. Ma già prima della loro insorgenza molti pazienti dormono male. Potenziare ... lescienze.it
L’Orologio dell’Apocalisse ha predetto quando il mondo verrà distrutto: ed è prima di quanto immaginiamoL'Orologio dell’Apocalisse ha segnato un allarmante avvicinamento verso la mezzanotte, simbolo di una possibile catastrofe globale. leonardo.it
Il lusso più grande Dimenticarsi dell’orologio. Per saperne di più, ti aspettiamo negli store e su www.resolecasa.com – #ReSole #ReSoleCasa #ReSoleStyle #FamigliaItaliana #ArredamentoCasa #Bagno #Letto #HomeWear - facebook.com facebook