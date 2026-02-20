Quando l’orologio di lusso diventa un patrimonio da valorizzare

Un orologio di lusso diventa un patrimonio da preservare, motivo per cui molti collezionisti investono in pezzi rari e di alta qualità. La passione per questi oggetti nasce spesso da ricordi speciali o dal desiderio di distinguersi. Nei negozi specializzati si vede sempre più richiesta di modelli vintage e edizioni limitate. La cura nella manutenzione e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali per mantenere il valore nel tempo. Molti si dedicano con passione a questa forma di investimento.

Tempo di lettura: 6 minuti Per molti appassionati l’orologio è prima di tutto una scelta emotiva. Racconta uno stile, un traguardo personale, un momento importante della vita. Negli ultimi anni però è cambiata la prospettiva. Accanto al valore simbolico si è affermata una consapevolezza diversa, più concreta. Alcuni modelli di alta gamma non sono soltanto oggetti di prestigio, ma veri e propri beni con una rivendibilità strutturata e riconosciuta dal mercato. Marchi iconici dell’orologeria svizzera hanno dimostrato nel tempo che determinate referenze, soprattutto sportive in acciaio o fuori produzione, possono mantenere una quotazione solida anche nel mercato secondario.🔗 Leggi su Anteprima24.it

