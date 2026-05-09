Un nuovo asilo nido per cinque comuni del lago d' Orta | 30 posti nella struttura di Legro

Da novaratoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio è stato inaugurato a Legro, frazione di Orta San Giulio, un nuovo asilo nido che offre 30 posti. La struttura, dedicata alla memoria di Maria Giulia Cardini, servirà cinque comuni del lago d'Orta e rappresenta un nuovo servizio dedicato ai bambini dell'area. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e genitori delle famiglie interessate.

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È stato inaugurato sabato 9 maggio, il nuovo asilo nido di Legro, frazione di Orta San Giulio. La struttura, intitolata alla memoria di Maria Giulia Cardini, rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi all'infanzia del lago d'Orta.Un progetto per cinque comuniL'asilo nasce come.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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