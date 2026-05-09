Un nuovo asilo nido per cinque comuni del lago d' Orta | 30 posti nella struttura di Legro

Sabato 9 maggio è stato inaugurato a Legro, frazione di Orta San Giulio, un nuovo asilo nido che offre 30 posti. La struttura, dedicata alla memoria di Maria Giulia Cardini, servirà cinque comuni del lago d'Orta e rappresenta un nuovo servizio dedicato ai bambini dell'area. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e genitori delle famiglie interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È stato inaugurato sabato 9 maggio, il nuovo asilo nido di Legro, frazione di Orta San Giulio. La struttura, intitolata alla memoria di Maria Giulia Cardini, rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi all'infanzia del lago d'Orta.Un progetto per cinque comuniL'asilo nasce come.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuovo asilo nido green verso l’ampliamento a sessanta postiLa giunta di Tolentino partecipa all’avviso pubblico del ministero dell’istruzione volto a rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia... Frosinone, inaugurato l’asilo nido aziendale “Nidò” alla Asl: 21 posti per dipendenti e cittadiniSi è svolta questa mattina, nella sede della Asl Frosinone di via Armando Fabi, la cerimonia di inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Nidò”, un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Esplode il caso bilancio: scontro politico dopo l’approvazione del documento 2026-2028; Orta. Approvazione Bilancio, PD/Agorà/Città Visibile:Dal risultato storico alla solita cantilena: è bastato un anno; Orta di Atella, Pd-Agorà-CV: Dal sindaco promesse ma di fatto solo immobilismo; Orta. Bilancio, Imma Liguori esprime voto contrario:Si preferisce sopravvivere politicamente abdicando al ruolo di amministratore e tenendo in ostaggio la città – atellanews.it. L’asilo nido si prepara per settembreIscrizioni aperte, ma con un obiettivo impegnativo: arrivare pronti a settembre. E’ questa la sfida che accompagna il nuovo asilo nido comunale La Coccinella, al centro in queste settimane dell’azio ... polesine24.it I lavori per un nuovo asilo nido a Sottomarina: proteste per l'abbattimento di 6 alberiComitati e residenti sul piede di guerra, mentre l'amministrazione comunale spiega il perché della scelta dell'area ... rainews.it Conosci #OrtaSanGiulio È uno dei borghi più belli d'Italia in #Piemonte, la perla del Lago d’Orta. Questo borgo magnifico è il luogo perfetto per una gita fuori porta. Infatti ha tutto (chef Cannavacciuolo incluso). Ecco cosa vedere a Orta San Giulio: x.com