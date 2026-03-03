Nuovo asilo nido green verso l’ampliamento a sessanta posti

La giunta di Tolentino ha deciso di partecipare a un avviso pubblico del ministero dell’istruzione che mira ad ampliare l’asilo nido green, portando i posti totali a sessanta. L’obiettivo è anche quello di migliorare l’offerta educativa per i bambini tra 0 e 6 anni, con l’acquisto di arredi didattici innovativi. La procedura coinvolge la richiesta di finanziamenti e l’adozione di soluzioni sostenibili.

La giunta di Tolentino partecipa all'avviso pubblico del ministero dell'istruzione volto a rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi. In particolare l'ente presenta la propria candidatura per il nuovo asilo nido green, in fase di completamento. L'intervento in corso di esecuzione porta la struttura a una capienza di 60 posti per un contributo massimo concedibile di 120.000 euro; dalle attività di verifica per l'acquisto di mobilio innovativo svolte dal responsabile del settore patrimonio, la spesa presunta potrebbe attestarsi sui 90.000 euro oltre Iva.