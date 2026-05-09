Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia

A Chioggia, questa mattina, un minivan è finito in acqua a Ca'Lino. Le autorità hanno recuperato il veicolo con un’autogru dei vigili del fuoco. All’interno del minivan sono stati trovati i corpi senza vita di tre uomini. L’incidente ha portato alla scoperta dei tre decessi, che sono stati immediatamente dichiarati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

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