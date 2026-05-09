Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia
A Chioggia, questa mattina, un minivan è finito in acqua a Ca'Lino. Le autorità hanno recuperato il veicolo con un’autogru dei vigili del fuoco. All’interno del minivan sono stati trovati i corpi senza vita di tre uomini. L’incidente ha portato alla scoperta dei tre decessi, che sono stati immediatamente dichiarati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.
Incidente mortale con tre persone decedute a Chioggia. Dopo il recupero di un mezzo con l’autogru dei vigili del fuoco stamattina a Ca'Lino sono stati trovati all’interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Le persone riuscite a uscire autonomamente dal mezzo risultano essere sei. Sul.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia
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Panoramica sull’argomento
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