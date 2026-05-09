Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia

Da veneziatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chioggia, questa mattina, un minivan è finito in acqua a Ca'Lino. Le autorità hanno recuperato il veicolo con un’autogru dei vigili del fuoco. All’interno del minivan sono stati trovati i corpi senza vita di tre uomini. L’incidente ha portato alla scoperta dei tre decessi, che sono stati immediatamente dichiarati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente mortale con tre persone decedute a Chioggia. Dopo il recupero di un mezzo con l’autogru dei vigili del fuoco stamattina a Ca'Lino sono stati trovati all’interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Le persone riuscite a uscire autonomamente dal mezzo risultano essere sei. Sul.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia

Video Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia

Notizie correlate

Minivan finisce in un canale a Chioggia, tre morti. In sei si salvanoVenezia, 9 maggio 2026 – Tre uomini sono morti stamani in un incidente a Cà Lino di Chioggia (Venezia).

Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in canale: tre mortiCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Un minivan in acqua e tre morti a Chioggia; Venezia, minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale: 3 morti; Minivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a Chioggia; Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti.

chioggia un minivan in acquaMinivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce in un canale: tre morti a ChioggiaCHIOGGIA (VENEZIA) - Gravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un ... ilmattino.it

chioggia un minivan in acquaMinivan con nove persone a bordo esce di strada e finisce nel canale: 3 mortiGravissimo incidente nella mattinata del 9 maggio lungo l’Idrovia Sant’Anna di Chioggia in località Ca' Lino, dove un minivan con otto persone a bordo è finito ... leggo.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.