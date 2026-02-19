Scampia canta la speranza | da domani online il primo singolo con videoclip del Coro Millecolori

Il Coro Millecolori di Scampia lancia il suo primo singolo, “A speranza”, per far ascoltare la loro musica al pubblico. La causa è la voglia di portare un messaggio di positività e solidarietà attraverso canzoni che raccontano la vita quotidiana del quartiere. Il brano sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e sarà accompagnato da un videoclip girato tra le strade di Scampia. La produzione mira a coinvolgere gli ascoltatori e a mostrare il volto più autentico del quartiere.

Arriva il 20 febbraio su tutte le piattaforme digitali "A speranza", il primo singolo con videoclip del Coro Millecolori di Scampia. Il brano anticipa l'uscita del primo album del gruppo e rappresenta un nuovo traguardo per un progetto nato nei luoghi più complessi del quartiere a nord di Napoli. Il Coro Millecolori è un coro interetnico composto da bambini e giovani rom e napoletani provenienti dalle aree più marginali di Scampia. È nato all'interno del Centro Millecolori, doposcuola e ludoteca delle Suore della Provvidenza, e della Rettoria Santa Maria della Speranza dei Padri Gesuiti. Riunisce voci bianche e alcune voci adulte, configurandosi come uno spazio di crescita culturale, educativa e umana, fondato sull'educazione alla bellezza attraverso la musica.