I Locksover lanciano il nuovo singolo “COOL”, evidenziando come sui social spesso la ribellione sia solo un’immagine. Il brano mette in discussione quel momento in cui la protesta si trasforma in una maschera e perde di autenticità. La canzone si focalizza sulla differenza tra una vera presa di posizione e una semplice espressione superficiale.

C’è un momento in cui la ribellione smette di essere una scelta personale e diventa solo un’immagine da mostrare. Un passaggio sottile, quasi invisibile, in cui il dissenso perde profondità e si trasforma in linguaggio estetico, in slogan ripetuto, in identità confezionata. È da questa consapevolezza che prende forma “COOL”, il nuovo singolo dei Locksover, una traccia che osserva il presente con lucidità e lo racconta senza sconti. Il brano è un affondo diretto contro la ribellione di facciata, quella che vive nei , nelle caption costruite, nelle frasi ad effetto buone per ogni algoritmo. “Ribelli in foto da social. ribellione trendy in passerella” non è solo un’immagine, ma una fotografia generazionale: la protesta che diventa moda, l’alternatività che si riduce a cliché, la contestazione che trova spazio solo se è condivisibile. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - I Locksover smascherano la ribellione di facciata dei social con il nuovo singolo “COOL”

