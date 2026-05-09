Un lupo ha portato via il mio cane L’episodio alle Fornaci di Sofignano

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì scorso, una donna residente a Sofignano ha vissuto un episodio di paura mentre passeggiava con il suo cane di piccola taglia in un uliveto vicino casa. Durante la passeggiata, un lupo si è avvicinato e ha portato via il cane. L’episodio si è verificato tra le zone di San Gaudenzio e Le Fornaci, creando sconcerto tra i residenti della zona.

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Paura, nella mattinata di giovedì scorso, per una signora residente a Sofignano, nella zona tra San Gaudenzio e Le Fornaci, stava camminando con il suo cane di piccola taglia, un Jack Russell, nell’uliveto vicino a casa e si è vista letteralmente portare via il cagnolino da un lupo. A raccontare l’accaduto è stata la stessa proprietaria e testimone oculare che, temendo proprio la presenza di predatori anche a causa di una precedente razzìa avvenuta nel pollaio della famiglia, aveva installato nel podere delle fototrappole. I dispositivi avrebbero catturato in varie immagini alcuni lupi, animali stabilmente presenti Valbisenzio, anche se il loro comportamento li rende elusivi e difficilmente osservabili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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