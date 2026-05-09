Un lupo ha portato via il mio cane L’episodio alle Fornaci di Sofignano

Giovedì scorso, una donna residente a Sofignano ha vissuto un episodio di paura mentre passeggiava con il suo cane di piccola taglia in un uliveto vicino casa. Durante la passeggiata, un lupo si è avvicinato e ha portato via il cane. L’episodio si è verificato tra le zone di San Gaudenzio e Le Fornaci, creando sconcerto tra i residenti della zona.

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