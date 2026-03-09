Mattia Stanga, noto per i video virali su Pov, partecipa alla nuova edizione di Pechino Express che sarà trasmessa su Sky a partire dal 14 marzo. La sua compagna di avventure è l’amica Elisa Maino, con cui ha già condiviso esperienze sui social. La coppia, composta da creator senza profilo social ufficiale, si prepara a confrontarsi con la trasmissione televisiva.

Brescia, 9 marzo 2026 – Mattia Stanga è tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, al via giovedì 14 marzo su Sky. Im coppia con Elisa Maino forma la coppia de “I Creator”. Bresciano doc, classe 1998, ha 1,4 milioni di follower solo su Instagram. Dopo il diploma di maturità, Mattia ha deciso di rimanere a Brescia e frequentare la facoltà di Economia Business e Management presso l'Università cittadina, laureandosi il 25 ottobre 2023. Sui social ha iniziato a farsi conoscere intorno al 2020 postando alcuni video su TikTok che sono diventati rapidamente virali, permettendogli di affermarsi anche su altre piattaforme e arrivare a un ampio pubblico, tanto da prendere parte al pre-show per il web dell’Eurovision 2022 e a partecipare a Sanremo 2023, per il Prima Festival. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tv

Articoli correlati

Bresh: Elisa Maino conferma la rottura sui socialIl 2026 è anno di conferma: tra Bresh e Elisa Maino è finita e a raccontarlo indirettamente è proprio l'influencer sui social Dopo tanti dubbi ecco...

Chanel Totti debutta in TV da “raccomandata” a Pechino Express e parla della separazione dei suoi: “La gente straparla”Il panorama televisivo italiano si prepara a un esordio destinato a far discutere: Chanel Totti, la secondogenita dell’ex capitano della Roma...

Contenuti utili per approfondire Mattia Stanga

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Mattia Stanga, concorrente di Pechino Express; Pechino Express – La Missione Zero: quando va in onda e coppie in gara; Che scuola ha fatto Elisa Maino, concorrente di Pechino Express; Pechino Express 2026 si spinge fino all'estremo Oriente: un vademecum per prepararsi al viaggio.

Chi è Mattia Stanga: dai Pov virali a Pechino Express con l’amica Elisa Maino. La coppia dei Creator (senza social) conquista la tvIl golden boy bresciano di Instagram e TikTok, laureato in economia, è tra i protagonisti della nuova edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca, al via giovedì 12 marzo (dopo la ... ilgiorno.it

Pechino Express, Elisa Maino nella nuova edizione con Mattia Stanga: la clip di presentazioneElisa Maino e Mattia Stanga hanno rivelato alcune cose di loro nella clip di presentazione di Pechino Express. mondotv24.it

PoretCast. . Quanto siete ipocondriaci da 1 a Mattia Stanga Probabilmente qualcuno smetterà di dire di esserlo dopo aver visto questa puntata. Non perdetevela, è su tutte le principali piattaforme #PoretCast #MattiaStanga #Podcast - facebook.com facebook