Un altro Ronaldo in bianconero? La Juventus monitora Cristiano Jr ma la corsa al talento è affollatissima

La Juventus sta tenendo sotto osservazione Cristiano Jr, il figlio di Cristiano Ronaldo, nel quadro delle possibili future operazioni di mercato. La società sta seguendo con attenzione le prestazioni del giovane calciatore, mentre sul mercato si registra una forte concorrenza tra diversi club interessati a giovani talenti provenienti da importanti realtà calcistiche. La situazione rimane in evoluzione, senza che siano stati ancora definiti accordi ufficiali o decisioni finali.

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