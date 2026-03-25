Cristiano Ronaldo Jr. si trova attualmente in prova con il settore giovanile del Real Madrid, squadra con cui suo padre ha avuto una lunga carriera. La società ha deciso di monitorare le sue capacità in vista di un eventuale inserimento nel settore giovanile. La notizia ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori, considerando il legame familiare e la storia sportiva del club.

Un cognome che pesa e un campo che chiama: un ragazzo affila i sogni, lontano dai riflettori, mentre Madrid riapre una porta familiare. La storia sembra scriversi da sola, ma il finale è tutto da giocare. Il nome lo conosci già. Ma a volte conviene abbassare il volume e ascoltare il respiro. Parliamo di Cristiano Ronaldo Jr., classe 2010, scarpini sempre in moto e un amore per il pallone che non ha bisogno di presentazioni. È cresciuto tra accademie di primo livello, ha frequentato i settori giovanili di club come Juventus, Manchester United e, più di recente, Al Nassr. Video e numeri girano da anni, ma i dati ufficiali sono frammentari: alcune statistiche non sono pubbliche o verificabili in modo univoco. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Cristiano Ronaldo Jr. in prova al Real Madrid: il possibile ritorno a Casa Blancos

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