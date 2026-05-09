Un albero per ogni neonato | il Comune di Nocera Superiore approva il progetto
Il Comune di Nocera Superiore ha approvato un progetto che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato o adottato nella città. La decisione è stata presa con una delibera di giunta, senza specificare il numero totale di alberi coinvolti o le modalità di attuazione. La misura mira a creare un legame tra i nuovi nati e il patrimonio verde del territorio.
Per ogni bambino che nasce o adottato, un albero metterà radici in città. Con questo spirito, l’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore ha approvato, con Delibera di Giunta n. 109 del 6 maggio 2026, il progetto “Un albero per ogni neonato”. L’iniziativa trasforma un adempimento normativo.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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