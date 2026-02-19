Il Comune brianzolo dove ogni albero ha la sua carta di identità

A Bosisio Parini, il Comune ha deciso di identificare ogni albero con una propria carta di identità. La causa è l’aumento di interventi di potatura e abbattimenti, che rischiano di danneggiare il patrimonio arboreo locale. Grazie a questa iniziativa, ogni pianta riceve un'etichetta con informazioni dettagliate, come specie, età e posizione. Questa mossa mira a tutelare gli alberi e facilitare interventi più consapevoli. In città, si contano oltre 15.000 esemplari catalogati in questo modo.

In città sono stati censiti oltre 5.400 alberi e i cittadini, con un clic, possono conoscere la loro storia e caratteristiche C’è un Comune in Brianza dove, non solo i cittadini, ma anche gli alberi hanno la carta di identità. Oltre 15.600 abitanti, ai quali si aggiungono oltre 5.400 piante (per l’esattezza 5.472 quelle fino a oggi censite). Ogni pianta del patrimonio arboreo comunale è stata censita e ha la sua carta di identità. Il suo nome, le sue caratteristiche, la sua età. Il tutto pubblico, perché disponibile sul sito del Comune di Agrate Brianza. Così che è possibile scoprire tutte le caratteristiche delle piante che ci sono vicino a casa, nel parchetto che si frequenta con la famiglia, vicino alla scuola, al posto di lavoro.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il comune brianzolo dove i pittogrammi diventano paralimpiciNel comune brianzolo, i pittogrammi rappresentano l’inclusione e la diversità.

La carta d’identità cartacea va in pensione: il Comune di Vasto fa gli straordinariA partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea verrà sostituita dalla versione elettronica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.