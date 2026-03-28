A Sassuolo, presso il Villaggio Artigianale, sono state piantate 297 nuove piante nell’ambito di un progetto chiamato

Sono 297 le nuove piante messe a dimora nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa ed il Canale di Modena. L’iniziativa, legata all’attuazione della legge “Un albero per ogni neonato”, ha visto questa mattina la messa a dimora di 297 nuove essenze arboree dedicate ai bambini nati e adottati nel corso del 2024. L’area individuata, una superficie complessiva di oltre 15mila mq compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Bassa e via Madrid, è già protagonista di un percorso di rinaturalizzazione avviato negli anni precedenti con i progetti "Mettiamo le radici per il futuro". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - "Un albero per ogni neonato", a Sassuolo quasi 300 nuove piante al Villaggio Artigianale

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