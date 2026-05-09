Umiltà e amicizia così l’Italia vince

Durante questa edizione del Sei Nazioni, l’Italia ha subito una sconfitta contro l’Inghilterra all’Olimpico, segnando il primo passo falso contro questa squadra nel torneo. Il capitano dell’Italrugby ha partecipato attivamente alla partita, che ha visto i padroni di casa perdere per la prima volta davanti al proprio pubblico contro gli avversari britannici. La sfida ha attirato un grande pubblico e ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di rugby.

Michele Lamaro è il capitano dell’ Italrugby che impazzire il mondo fa. Perché la sua Roma è caput mundi, e all’Olimpico, quest’anno nel Sei Nazioni, contro gli azzurri ha ceduto per la prima volta anche l’ Inghilterra dei maestri. Tante emozioni. E da poco è diventato padre. "Sì, stupendo. È nato Giulio. Una grande gioia per me e per la mia compagna Martina. Poco tempo per rilassarsi, ma è giusto così. Proprio in questo momento riesco a farmi un giro in bici da corsa". Una sua passione da sempre. "Sì, ma è giusto una attività ‘di scarico’. Seguo sempre il ciclismo. Il mio idolo è Van der Poel, capace di fare cose incredibili. Peccato che adesso abbia trovato uno più alieno di lui, Pogacar".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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