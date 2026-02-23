Serie A2 | Libertas sconfitta a Milano la rabbia di Diana | Così non va serve un bagno di umiltà

La partita tra Libertas e Milano si è conclusa con una sconfitta per la squadra veneta, che ha mostrato molte lacune in attacco e difesa. La causa principale è stata la scarsa concentrazione e le difficoltà nel mantenere il ritmo durante tutto l’incontro. I giocatori hanno commesso errori che hanno permesso agli avversari di prendere il comando fin dall’inizio. La squadra dovrà lavorare duramente per migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

Il coach amaranto riprende i suoi per l'atteggiamento avuto: "Facciamoci un esame di coscienza perché in questo modo si va poco lontani" Una delle Libertas più brutte della stagione cade a Milano con una partita fotocopia di quella vista contro Cento. Gli amaranto sono apparsi spenti fin dai primi minuti, andando sotto anche di 20 punti e svegliandosi solo alla fine. Questo non è bastato a evitare la sconfitta per la rabbia di coach Andrea Diana: "Il ko dell'ultima giornata non è stato capito. Spero che due batoste consecutive servano alla squadra per fare un bagno di umiltà e un esame di coscienza.

Basket A2 | La Libertas supera Avellino al Modigliani, coach Diana: "Volevamo vincere e così è stato, ma non possiamo correre certi rischi"La Libertas Livorno ha ottenuto una vittoria importante contro Avellino al Modigliani, confermando il desiderio di migliorare il rendimento in campionato.

