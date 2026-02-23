L' Umbria conferma l' alleanza con l' Ucraina | Palazzo Donini si tinge di giallo e blu

L’Umbria ha deciso di mostrare il suo sostegno all’Ucraina dipingendo Palazzo Donini di giallo e blu, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. La scelta di usare i colori nazionali riflette la volontà di esprimere solidarietà e vicinanza. La decorazione temporanea coinvolge anche alcune strade principali della città, attirando l’attenzione dei passanti. La decisione si inserisce in un gesto simbolico che coinvolge comunità e istituzioni locali.

La posizione della Proietti: "L’illuminazione di Palazzo Donini è un segno simbolico di solidarietà, ma anche un richiamo all’importanza della pace, del dialogo" Torna a colorarsi di giallo e blu domani, 24 febbraio, Palazzo Donnini in occasione della quarta ricorrenza dell’inizio dell’invasione su larga scala della Russia contro l’Ucraina. L’iniziativa segna l’adesione della Regione Umbria alla campagna “Sto con l’Ucraina!” promossa dall’Associazione delle Comunità Territoriali Unite, che riunisce oltre 850 municipalità ucraine, e dal Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraino in Italia APS, organizzazione attiva nella cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

