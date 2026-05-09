Umbria donna presa a martellate sull' autobus | caccia all' aggressore

Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, nei pressi di Terni, in località Santa Lucia, una donna di 44 anni di origini marocchine è stata colpita con un martello durante un viaggio su un autobus di linea. L’aggressore non è stato ancora individuato, e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale.

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Grave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia.Immediato l'intervento dei sanitari con la donna che è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Accoltella donna sull’autobus a Napoli, l’aggressore si toglie la vita in ospedaleAntonio Meglio, ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta giovedì scorso su un autobus in via Simone Martini a Napoli, si è tolto la... Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissimaTerni, 9 maggio 2026 – Terrore sul bus, una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aggredita per un parcheggio: donna strattonata per i capelli e presa per il collo; Sospetto tumore all’orecchio: Costretta ad andare in Umbria; Bartoccini: presa la palleggiatrice Cecilia Nicolini; Gettata a terra e trascinata per metri Terrore per l'avvocata Cristina Rinaldi: Bastava un nulla per finire in tragedia. Presa a martellate in testa a bordo del bus, donna trasferita d’urgenza in ospedaledi M.G.P. Saranno le autorità competenti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni dell’aggressione che si è consumata sabato pomeriggio ai danni di una donna a bordo di un bus di lin ... umbria24.it #Umbria, #case #popolari: ora si modifica il #regolamento #attuativo x.com Corsa mattutina in Umbria, Italia reddit