Un uomo ha accoltellato una donna su un autobus in via Simone Martini a Napoli giovedì scorso. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato portato in ospedale, dove si è suicidato. La vittima ha subito ferite che sono state curate in struttura. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Antonio Meglio, ritenuto responsabile della violenta aggressione avvenuta giovedì scorso su un autobus in via Simone Martini a Napoli, si è tolto la vita mentre era ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco. Ad anticipare la notizia è Il Mattino. L’uomo era stato trasferito nella struttura sanitaria a causa di evidenti disturbi psichici emersi dopo l’arresto. La notizia arriva a pochi giorni dall’episodio che ha scosso la città: l’accoltellamento dell’avvocata napoletana A.V., aggredita senza apparente motivo mentre si trovava a bordo di un autobus. Antonio Meglio, 30 anni, era stato fermato dai carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì. Nei suoi confronti erano stati ipotizzati i reati di: lesioni gravi, sequestro di persona e deturpamento di culto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Accoltella donna sull’autobus a Napoli, l’aggressore si toglie la vita in ospedale

Articoli correlati

Napoli, donna pugnalata sul bus: si toglie la vita l?aggressoreNon ce l’ha fatta, Antonio Meglio il 30 novembre è ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta giovedì scorso in via Simone Martini all’interno...

Gorizia, accoltella la compagna e si toglie la vita convinto di averla uccisa: la donna trovata in gravi condizioniIl buio profondo della notte, quel velo che solitamente avvolge le case in un abbraccio rassicurante, è diventato improvvisamente il testimone muto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accoltella donna

Temi più discussi: Accoltella senza motivo una donna su un autobus, arrestato 39enne a Napoli; Napoli: accoltella donna sull'autobus, rischia il linciaggio dopo la cattura; Accoltella una donna su un bus a Napoli: poi urla il nome di Gratteri mentre rischia il linciaggio. Arrestato 39enne; Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva attirare l'attenzione di Gratteri.

Il video dell’uomo che accoltella una donna sull’autobus a Napoli e poi rischia il linciaggioTerrore su un autobus a Napoli: uomo accoltella una passeggera e la prende in ostaggio. Arrestato dopo mediazione dei carabinieri. blitzquotidiano.it

Napoli, donna accoltellata su un bus al Vomero: 32enne ferita, fermato l’aggressoreA Napoli, una donna è stata accoltellata su un autobus al Vomero: l’intervento dei passeggeri e dell’autista ha evitato il peggio, mentre l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri. notizie.it

Operata la donna accoltellata a Villa Rosa, arrestata la connazionale - facebook.com facebook

Accoltella una donna al collo in strada a Torino, arrestato. Ventunenne fermato dai carabinieri per tentato omicidio a Barriera di Milano #ANSA x.com