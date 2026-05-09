Umbria donna presa a martellate in testa sull' autobus | caccia all' aggressore

Da perugiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, nei pressi di Terni, una donna di 44 anni di origini marocchine è stata aggredita con un martello mentre si trovava su un autobus di linea in località Santa Lucia. L'aggressore, ancora ricercato, ha colpito la donna alla testa, provocandole gravi ferite. La polizia sta conducendo indagini per identificare e catturare il responsabile.

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Grave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia.Immediato l'intervento dei sanitari con la donna che è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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