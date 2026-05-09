Umbria donna presa a martellate in testa sull' autobus | caccia all' aggressore

Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, nei pressi di Terni, una donna di 44 anni di origini marocchine è stata aggredita con un martello mentre si trovava su un autobus di linea in località Santa Lucia. L'aggressore, ancora ricercato, ha colpito la donna alla testa, provocandole gravi ferite. La polizia sta conducendo indagini per identificare e catturare il responsabile.

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