Un aereo ultraleggero è precipitato sulla strada mentre una vettura stava passando, provocando un incidente che ha suscitato paura tra i testimoni presenti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi in una zona trafficata, causando lo stop del traffico e il coinvolgimento involontario di un’auto. Un uomo che si trovava all’interno del veicolo è stato colpito dall’ultraleggero, ma è stato soccorso e trasportato in ospedale senza gravi conseguenze.

Cecina (Livorno), 9 maggio 2026 – Paura e choc in strada: un aereo ultraleggero è precipitato sull’asfalto mentre stava passando una macchina. L’auto è stata colpita e il conducente, rimasto sotto choc, è stato portato in ospedale. Sull’aereo c’erano due persone. Nessuno ha riportato miracolosamente conseguenze particolarmente gravi. Ma sono stati momenti di allarme e emergenza nella città costiera, in un sabato di sole e caldo con tanta gente sul litorale. Accade nella zona di via Aurelia Sud. Il velivolo ha improvvisamente perso il controllo: è sceso di quota fino appunto a finire in strada. Il pilota non ha potuto evitare l’impatto con la macchina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultraleggero precipita in strada e colpisce un’auto che sta passando: choc e paura, uomo miracolato

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