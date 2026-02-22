aereo ultraleggero precipita in un vivaio

Un aereo ultraleggero si è schiantato in un vivaio a causa di una perdita di quota. Il pilota è riuscito a uscire illeso dall’incidente avvenuto questa mattina tra Santonuovo e Pistoia. L’aereo ha toccato terra improvvisamente, danneggiando alcune piante e creando scompiglio tra i lavoratori del vivaio. I soccorritori arrivati sul posto hanno verificato che nessuno è rimasto ferito. La scena resta sotto osservazione delle autorità competenti.

Pistoia, 22 febbraio 2026 – La preoccupazione del primo momento si è risolta con sollievo constata l' incolumità del pilota di un aereo ultraleggero che dopo aver perso quota è precipitato nella mattinata di oggi domenica 22 febbraio nella zona tra Santonuovo e Pistoia. L ultra leggero in mezzo alla vasetteria del vivaio dove e' precipitato Luca CastellaniFotoCastellani Fortunatamente il pilota, unica persona a bordo, è riuscito a gestire l’ultraleggero con una manovra di atterraggio che gli ha permesso di attutire l’impatto tanto da scendere illeso e limitare anche l’entità dei danni all’aereo, atterrando in un vivaio nei paraggi dell’aviosuperficie i Pinguini di Santonuovo (Quarrata) da dove era partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

