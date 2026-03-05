Ultima Generazione assolti a Roma gli attivisti per il blocco stradale sull’Aurelia del 7 dicembre 2021

A Roma sono stati assolti gli attivisti di Ultima Generazione coinvolti nel blocco stradale sull’Aurelia del 7 dicembre 2021. Si tratta di una delle prime azioni del movimento e, tra assoluzioni, non luogo a procedere e decisioni per tenuità del fatto, questa è la 63ª sentenza favorevole emessa nei loro confronti.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. È stata una delle prima azioni del movimento. Tra assoluzioni, non luogo a procedere e tenuità del fatto siamo alla 63° sentenza favorevole 05 marzo 2026, Roma. "Il fatto non sussiste": questa la sentenza pronunciata ieri dal Tribunale di riguardo all'accusa di interruzione di pubblico servizio per il blocco stradale del 7 dicembre 2021 sulla via Aurelia.