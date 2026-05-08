Il Pentagono ha pubblicato 162 documenti inediti riguardanti oggetti volanti non identificati, alcuni dei quali sono stati acquisiti durante missioni Apollo. Tra le immagini ci sono tre punti visibili nelle registrazioni di queste missioni spaziali. In un altro caso, un pilota di droni ha riferito di aver osservato un oggetto luminoso mentre era in volo. I file riguardano anche rapporti di incontri con oggetti non identificati catturati da telecamere militari.

? Domande chiave Cosa mostrano i tre punti catturati dalle fotocamere delle missioni Apollo?. Chi è il pilota di droni che ha descritto l'oggetto luminoso?. Perché il governo ha scelto proprio ora di pubblicare questi file?. Come influirà questo rilancio di dati sulla fiducia verso l'intelligence?.? In Breve Documenti includono scatti delle missioni Apollo 1 del 1969 e Apollo 17 del 1972.. Verbale FBI descrive interrogatorio pilota di droni avvenuto nel settembre 2023.. Segretario alla Guerra Pete Hegseth coordina rilascio con NASA, FBI e Dipartimento Energia.. Analisi media collegano pubblicazione a tensioni politiche legate agli Epstein Files.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UFO, il Pentagono svela 162 file inediti: tra missioni Apollo e piloti

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