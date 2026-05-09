Il Pentagono ha reso pubblici 160 documenti relativi ai fenomeni aerei non identificati, finora mantenuti riservati. L’amministrazione ha affermato che questa operazione rappresenta il rispetto di una promessa di trasparenza fatta dall’ex presidente. I documenti contengono rapporti e analisi sui cosiddetti UFO, senza fornire dettagli sui contenuti specifici o sulle conclusioni ufficiali. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di media e addetti ai lavori.

Documenti finora riservati sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati diventano accessibili al pubblico. Il Pentagono ha avviato la pubblicazione di oltre 160 file tra immagini, trascrizioni e materiali investigativi legati agli Uap. Materiali online Sul sito del Dipartimento della Difesa sono disponibili fotografie, anche delle missioni Apollo, scambi tra Nasa e autorità governative e interrogatori dell’Fbi relativi a presunti avvistamenti. In uno dei casi analizzati, un’anomalia ripresa sulla superficie lunare viene descritta come un possibile “oggetto”, senza tuttavia un consenso definitivo sulla sua natura. Le parole di Trump “Come avevo promesso, i documenti sono stati resi pubblici affinché tutti possano esaminarli”, ha dichiarato Donald Trump, rivendicando una maggiore trasparenza rispetto al passato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ufo, il Pentagono pubblica 160 documenti. Trump rivendica la trasparenza: “Promessa mantenuta”

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