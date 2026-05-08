Ufo il Pentagono pubblica documenti inediti | cosa c’è nell’operazione verità di Trump e perché non convince la stampa Usa

Il Pentagono ha reso pubblici alcuni documenti e video mai visti prima riguardanti gli Uap e gli Ufo. La pubblicazione fa parte di un’operazione di trasparenza avviata sotto l’amministrazione precedente e ha suscitato attenzione nei media degli Stati Uniti. I file mostrano immagini di oggetti volanti non identificati e relazioni su incontri con fenomeni anomali, senza tuttavia fornire spiegazioni definitive. La stampa ha mostrato scetticismo rispetto alle motivazioni di questa operazione.

Il Pentagono ha pubblicato una serie di file e video inediti sui cosiddetti «Uap», fenomeni anomali non identificati, e «Ufo», oggetti volanti non identificati. Si tratta del primo effetto concreto di un ordine arrivata direttamente da Donald Trump per rendere più trasparenti le conoscenze del governo americano in merito ai fenomeni extraterrestri. I circa 162 documenti inediti, divulgati nell’ambito del programma «Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters», sono foto in bianco e nero – alcuni risalenti alle missioni spaziali Apollo 1, nel 1969, e Apollo 17, nel 1972 – ma anche scambi tra il dipartimento di Stato e la Nasa.🔗 Leggi su Open.online

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