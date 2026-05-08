Il Pentagono ha reso pubblici più di 160 documenti precedentemente classificati riguardanti oggetti volanti non identificati. L’ex presidente ha commentato sui social che questa mossa rappresenta una piena trasparenza e che sarà il pubblico a formulare le proprie valutazioni. La decisione segue un lungo periodo di attesa e di richieste di accesso a informazioni su avvistamenti e investigazioni ufficiali.

Sarà «il popolo a decidere da sé». Donald Trump lo ha scritto sul social Truth, dopo che il Pentagono, in base a una sua direttiva, ha pubblicato sul proprio sito oltre 160 documenti classificati sul fenomeno degli Ufo o, come vengono chiamati da un certo tempo a questa parte, Uap (fenomeni anomali non identificati). Oltre ai documenti, sul sito del Dipartimento della Guerra, in un’apposita sezione chiamata “Ufo”, sono presenti anche diverse foto, per la verità non particolarmente leggibili o significative. La più impressionante è quella di un grande oggetto volante di forma ellissoidale sospeso su un campo, ma si tratta di una ricostruzione grafica elaborata dall’Fbi in base a quanto riferito da testimoni oculari su un avvistamento nel 2023.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ufo, il Pentagono pubblica oltre 160 documenti classificati. Trump: «Completa trasparenza, le persone possono valutare da sole»

EDIZIONE STRAORDINARIA: Donald Trump annuncia la Disclosure UFO

Notizie correlate

Leggi anche: Il Pentagono rilascia i primi documenti sugli UFO

Il Pentagono ha iniziato la pubblicazione dei documenti sugli UfoIl Dipartimento della Difesa Usa ha diffuso una serie di foto e comunicazioni dirette con la Nasa, relative ai cosidetti ‘fenomeni aerei non...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Usa: Pentagono pubblica documenti e video che parlano degli Ufo; Ufo, file e immagini mai visti prima pubblicati dal Pentagono; L’FBI annuncia: i file sugli UFO saranno resi pubblici molto presto.

Usa, il Pentagono pubblica foto e documenti inediti sugli Ufo | Trump: Buon divertimentoUfo, il Pentagono Usa pubblica foto e documenti inediti. Il presidente Trump: Ora gli americani sono liberi di decidere. tgcom24.mediaset.it

Il Pentagono pubblica immagini e documenti inediti degli Ufo: Trump mantiene le promessePubblicate una serie di file e video mai visti prima sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Alcune foto risalgono alle missioni Apollo 12 e Apollo 17 ... rainews.it

Il Pentagono pubblica i primi documenti sugli Ufo: «Ora il pubblico può decidere a che cosa credere» x.com

Il #Pentagono pubblica immagini e documenti inediti degli #Ufo: "#Trump mantiene le promesse" - facebook.com facebook