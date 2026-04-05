Non c’è pace per gli Uffizi | blitz dei precari nelle Gallerie la manifestazione davanti alla Venere del Botticelli

Nella giornata di oggi, un gruppo di lavoratori precari ha occupato temporaneamente le Gallerie degli Uffizi, organizzando una manifestazione davanti alla celebre Venere del Botticelli. La protesta è avvenuta senza incidenti e ha coinvolto agenti di polizia presenti sul posto. La situazione si è risolta nel tardo pomeriggio, con i manifestanti che hanno lasciato l’area senza ulteriori tensioni. La protesta si inserisce in un quadro di richieste legate alla stabilizzazione del personale.

Firenze, 5 aprile 2026 – Non c’è davvero pace per gli Uffizi, uno dei musei più conosciuti e frequentati del mondo. Dopo la notizia del presunto attacco hacker, oggi, nel giorno di Pasqua, c’è stato un blitz improvviso dei lavoratori precari, che hanno scelto di manifestare davanti ad una delle opere simbolo delle Gallerie: la Venere del Botticelli. Firenze, la protesta dei lavoratori precari agli Uffizi La protesta. I sindacati protestano soprattutto sulla mancata regolarizzazione di chi lavora con contratti precari all’interno del museo da molti anni. "Abbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli – dicono i Sudd Cobas Prato Firenze, che da giorni manifestano con un banchino davanti all’ingresso del museo – per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non c’è pace per gli Uffizi: blitz dei precari nelle Gallerie, la manifestazione davanti alla Venere del Botticelli Lo storico Montanari fa lezione per i precari davanti agli Uffizi \ VIDEOQuesta mattina Tomaso Montanari ha tenuto una lezione aperta di Storia dell’Arte davanti all’entrata degli Uffizi. Leggi anche: "La pace non può aspettare": oggi manifestazione contro le guerre, davanti alla prefettura