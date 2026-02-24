Russia-Ucraina oggi i primi 4 anni della guerra Von der Leyen | Pace alle condizioni di Kiev Leader Ue da Zelensky

La guerra tra Russia e Ucraina compie quattro anni, dopo che Mosca ha deciso di invadere il paese. La causa principale è stata l’offensiva improvvisa, che avrebbe dovuto ottenere un rapido successo, ma si è scontrata con la resistenza ucraina. L’Europa ha reagito inviando aiuti militari e umanitari, rafforzando la posizione di Kiev. Sul campo, le tensioni rimangono alte e le truppe continuano a fronteggiarsi lungo il confine.

Roma, 24 febbraio 2026 – Russia-Ucraina, una guerra che sembra infinita. Nei piani di Mosca, un attacco lampo di pochi giorni avrebbe dovuto mettere in ginocchio Kiev, invece l’Europa si è mossa e l’Ucraina ha iniziato a resistere. E oggi ricorre il quarto anniversario del conflitto. Mentre i leader europei sono arrivati a Kiev, Ursula von der Leyen lancia un messaggio chiaro: “Pace alle condizioni dell'Ucraina". Forte della presenza della Ue a Kiev, Zelensky incalza: “ Putin ha fallito. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra”. Intanto il Regno Unito annuncia la creazione di un quartier generale di 70 persone nell'ambito della futura forza multinazionale per l'Ucraina e nuovi aiuti a sostegno di Kiev, inclusi fondi per il settore energetico (e programmi di addestramento militare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano l’Ucraina per mostrare sostegno.

Costa e Von der Leyen in Ucraina: "La pace sia alle condizioni di Kiev"Costa e Von der Leyen visitano Kiev per mostrare solidarietà all’Ucraina, in un momento in cui il quarto anniversario dell’invasione russa si avvicina.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Guerra Ucraina Russia, conclusa dopo 6 ore prima giornata di trilaterale a Ginevra; Guerra Ucraina - Russia, le news del 21 febbraio; Crisi Ucraina-Russia: tutto quello che c’è da sapere; Le notizie di domenica 22 febbraio sul conflitto in Ucraina.

Russia-Ucraina, oggi i primi 4 anni della guerra. Von der Leyen: Pace alle condizioni di Kiev. Leader Ue da ZelenskyIl presidente ucraino: Putin ha fallito. Il 24 febbraio 2022 i primi raid: nei piani del Cremlino sarebbe dovuto essere un attacco lampo. Una bomba è esplosa alla stazione di Mosca ... quotidiano.net

Ucraina Russia, 4 anni dall'inizio guerra: Costa e Von der Leyen oggi a Kiev. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, 4 anni dall'inizio guerra: Costa e Von der Leyen oggi a Kiev. LIVE ... tg24.sky.it

Il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva l'Ucraina, riportando con violenza la guerra su larga scala nel cuore dell'Europa. La giornata odierna segna il quarto anniversario di una guerra che ha trasformato il volto dell’Europa e ridisegnato gli equilibri globali. La - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com