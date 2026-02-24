Zelensky | Serve data certa per ingresso Ucraina in Ue

La richiesta di Zelensky da parte di un rappresentante ucraino deriva dalla necessità di ottenere una data ufficiale per l’adesione all’Unione Europea. La richiesta nasce dal desiderio di pianificare meglio le riforme e gli investimenti necessari. La richiesta è stata presentata durante una riunione a Bruxelles, dove si è discusso dei progressi compiuti. La questione rimane al centro delle conversazioni tra i governi europei e l’Ucraina.

© Iltempo.it - Zelensky: "Serve data certa per ingresso Ucraina in Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2026 "È importante per noi ricevere una data chiara per l'ingresso nell'Unione Europea. È molto importante come parte del processo diplomatico in corso, nell'ambito di tutta la diplomazia volta a porre fine alla guerra. E non si tratta soltanto di un desiderio. È una chiara consapevolezza di come agirà Putin se non ci sarà una data, se non ci sarà una simile garanzia. Troverà un modo per bloccare l'Ucraina per decenni, dividendo voi, dividendo l'Europa. Dobbiamo proteggerci da questo" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con il Parlamento Europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Ucraina, Meloni con gli altri leader sente Zelensky: mai come ora serve unità di vedute tra partner Ue, Kiev e Usa Leggi anche: Dall’ingresso nella Nato alle elezioni in Ucraina, cosa ha detto Zelensky Zelensky: Europa in ritardo, la minaccia cresce | Ucraina, Bielorussia e Russia