Ue Renzi | È ideale valore e passione ma anche cultura e radici

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzi ha espresso il suo punto di vista sull’Europa, sottolineando che rappresenta molto più di un insieme di questioni come politica estera o energetica. Secondo lui, l’Europa racchiude anche valori, cultura e radici profonde. Ha aggiunto che si tratta di un tema che coinvolge aspetti ideali e passione, andando oltre le singole tematiche di attualità. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione pubblica sulla visione del continente.

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“Per me l’Europa è molto di più che un singolo dossier pur importantissimo di politica estera o un singolo dossier pur importantissimo di politica energetica. L’Europa innanzitutto è ideale, valore e passione. L’Europa è attrarre i cervelli dall’America in un momento in cui Trump li sta facendo fuggire. L’Europa è l’Agenzia spaziale europea che deve competere con i big player internazionali. L’Europa è il quantum computing. L’Europa è la cultura, le università. L’Europa sono le radici. L’Europa è tutto ciò”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ue, Renzi: "È ideale, valore e passione ma anche cultura e radici"
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