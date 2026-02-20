Renzi contro Meloni a Sanremo Ma ci è andato anche Mattarella

Matteo Renzi ha criticato pubblicamente la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo, sostenendo che avrebbe dovuto partecipare a un evento culturale più adatto. La polemica nasce dopo che la premier è stata vista tra il pubblico della manifestazione musicale, causando commenti sui social. Nel frattempo, anche il presidente Mattarella si è fatto vedere al festival, attirando l’attenzione di spettatori e media. La partecipazione di figure istituzionali a Sanremo continua a suscitare discussioni.

Matteo Renzi, che è andato ad 'Amici' di Maria De Filippi vestito da Fonzie, scrive su X: "Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci è mai andato un motivo ci sarà.

