A Colle, i residenti mostrano una diffidenza radicata, un atteggiamento che non nasce da chiusura, ma da una vigilanza naturale. Questa caratteristica si manifesta come una forma di attenzione costante, nata dall’esperienza e dal tempo trascorso sul territorio. Nonostante la mancanza del riconoscimento come Capitale della Cultura, i colligiani continuano a dimostrare passione e impegno nel mantenere vive le proprie radici.

C’è, nei colligiani, una qualità antica e quasi liturgica: la diffidenza. Non è una gretta chiusura, ma una vigilanza dell’animo, un istinto affinato dal tempo e dalle esperienze, che li tiene sul chi va là. Così li descriveva Enzo Sammicheli, detto Burasca, sindaco e fine osservatore delle pieghe morali della sua comunità: un popolo che concede fiducia con parsimonia, quasi fosse moneta rara da custodire. Eppure, questa volta, qualcosa si era incrinato in quel consueto riserbo. La candidatura aveva acceso una speranza, una tensione collettiva che travalicava lo scetticismo. A testimoniarlo la stessa Pro Loco che ha espresso dispiacere: "Siamo sinceramente rattristati per l’esito, ma rimaniamo orgogliosi dell’impegno collettivo e della passione che questa città ha saputo mostrare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle, la tristezza e l’orgoglio. Niente ‘Capitale della Cultura’ ma passione ed impegno al top

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