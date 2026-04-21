L'Unione Europea ha dichiarato che la carenza di carburante per jet è considerata una circostanza straordinaria, escludendo così automaticamente il diritto al risarcimento per i passeggeri in caso di cancellazione dei voli. Questa posizione si basa sulla definizione di eventi imprevisti che non possono essere attribuiti alle compagnie aeree e che, di conseguenza, non prevedono indennizzi. La decisione riguarda tutti i voli soggetti alle normative comunitarie sui diritti dei passeggeri.

La carenza di carburante è "una circostanza straordinaria" e, per questo, non da' necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell'eccesivo costo di jet fuel, il diritto al risarcimento sussiste, non essendo quest'ultima una circostanza straordinaria. E' quanto si è evince dalle dichiarazioni del commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas a l termine della videocall dei ministri dei 27. Il commissario ha anche aggiunto un dato: "In questa fase il mercato gestisce la pressione e non ci sono indicazioni di ammanchi veri e propri" di jet fuel "Se le compagnie hanno cancellato dei voli non è stato per la mancanza di jet fuel, ma per l'impennata dei prezzi del carburante.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Ue: "No ai risarcimenti per carenza di jet fuel, è una circostanza straordinaria"

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