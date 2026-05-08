Guerra Ucraina Russia Trump annuncia tre giorni di tregua | L'ho richiesta io scambio di 1.000 prigionieri a testa

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un accordo di tregua tra Ucraina e Russia, prevedendo tre giorni di cessate il fuoco dal 9 all’11 maggio. Ha dichiarato di aver richiesto personalmente questa pausa e di aver parlato con i leader dei due paesi. L’intesa include anche uno scambio di mille prigionieri tra le parti coinvolte nel conflitto. L’annuncio è stato comunicato senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Il presidente statunitense ha annunciato il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia per il 9 10 e 11 maggio precisando che si tratta di una richiesta fatta da lui stesso ai due presenti Putin e Zelensky e che l'accordo prevede anche lo scambio di mille prigionieri a testa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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