Ucraina-Russia Trump annuncia tregua di 3 giorni | Ci avviciniamo a soluzione guerra

Il presidente americano ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni, dal 9 all'11 maggio, tra Russia e Ucraina. L'annuncio arriva in un momento di tensioni in corso tra le due nazioni coinvolte nel conflitto. La pausa temporanea nella guerra è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle negoziazioni o sulle condizioni. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato ''un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina''. Sul suo Truth Social Trump ha affermato che ''in Russia si celebra il Giorno della Vittoria, ma anche in Ucraina, poiché entrambi i Paesi hanno avuto un ruolo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#Ucraina La Russia conferma l'entrata in vigore della #tregua unilaterale e ribatte a Kiev di aver risposto "in maniera simmetrica" alle "1.365 violazioni ucraine" con attacchi di rappresaglia contro postazioni di artiglieria e stazioni di controllo dei droni. - facebook.com facebook