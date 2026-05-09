Ucraina Putin | Nostri soldati affrontano aggressione sostenuta da Nato
Il presidente russo ha affermato che i soldati russi stanno affrontando un’aggressione sostenuta dalla NATO, all’interno di un discorso in cui ha elogiato il contributo della generazione che ha vinto in passato. Ha anche dichiarato che le azioni delle forze militari russe sono parte di un’operazione militare speciale. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di retorica sulla responsabilità storica e sulla lotta attuale.
“La grande impresa della generazione vittoriosa ispira i soldati impegnati oggi in operazioni militari speciali. Essi si trovano ad affrontare una forza aggressiva armata e supportata dall’intero blocco Nato. Eppure, i nostri eroi continuano ad andare avanti”. Lo ha detto il presidente della Russia Vladimir Putin nel suo discorso alla parata nella Piazza Rossa a Mosca in occasione dell’81° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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