Ucraina Putin | Nostri soldati affrontano aggressione sostenuta da Nato

Il presidente russo ha affermato che i soldati russi stanno affrontando un’aggressione sostenuta dalla NATO, all’interno di un discorso in cui ha elogiato il contributo della generazione che ha vinto in passato. Ha anche dichiarato che le azioni delle forze militari russe sono parte di un’operazione militare speciale. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di retorica sulla responsabilità storica e sulla lotta attuale.

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