Russia i 14 punti chiave del disastro di Putin e del declino di Mosca Economia soldati morti | i quattro anni di guerra in Ucraina

Il quarto anniversario della guerra in Ucraina dimostra come le decisioni di Putin abbiano portato a un declino economico e a un aumento delle perdite umane. La crisi ha provocato una forte contrazione dei settori industriali e un calo delle esportazioni di gas e petrolio. Le stime ufficiali indicano un aumento dei soldati morti e una diminuzione degli investimenti stranieri. La situazione mostra chiaramente le conseguenze di una lunga guerra per la Russia e la sua economia.

© Ilmessaggero.it - Russia, i 14 punti chiave del disastro di Putin (e del declino di Mosca). Economia, soldati morti: i quattro anni di guerra in Ucraina

Sta per incombere il quarto anniversario della guerra in Ucraina che vede contrapposte le forze di Mosca e di Kiev e l'economia della Russia non è mai stata così in crisi. Nelle prime ore del 24 febbraio 2022, il mondo ha assistito a quello che molti analisti, ma non altrettanti servizi segreti, ritenevano impossibile: l'invasione boots on the ground del secondo paese più grande d'Europa. Il presupposto fondamentale del Cremlino, tuttavia, si è rivelato un errore di valutazione strategica di proporzioni storiche. Secondo le ricerche condotte dal Royal United Services Institute, i pianificatori militari russi si aspettavano di ottenere il controllo totale dell'Ucraina in poco più di dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Ieri telefonata Trump-Putin, hanno esaminato i 20 punti del piano di pace”, news in direttaAggiornamenti di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ucraina, Zelensky: “Nessuna prova del raid su dacia Putin”. Mosca irrigidisce il negoziato. Bbc: morti 350mila soldati russiSul fronte del conflitto in Ucraina, Zelensky ha dichiarato che non ci sono prove concrete del raid su Dacia Putin, mentre Mosca si mostra più rigida nei negoziati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Così Putin vuole avvicinare Trump alla Russia: dollaro, materie prime e... Il piano segreto; Il possibile patto tra Usa e Russia contro la Cina | Libero Quotidiano.it. Guerra Ucraina Russia, i 28 punti del piano di Trump. Dalle pesanti concessioni per Kiev alla protezione stile articolo 5 della NatoRoma, 21 novembre 2025 - Ecco i 28 punti del discusso piano di Donald Trump per mettere fine al conflitto tra Ucraina e Russia, elaborato dall'inviato speciale del presidente Steve Witkoff e dal ... quotidiano.net «Ecco l'offerta degli Usa alla Russia»: i punti del piano sull'Ucraina presentato al Cremlino, che Putin considera «timido» (e che per gli Usa sarebbe uno strappo storico)Cessione da parte ucraina della porzione del Donetsk che la Russia non occupa già e riconoscimento americano, ufficiale, della sovranità russa sulla Crimea e la porzione della regione di Zaporizhzhia ... corriere.it Ieri si è concluso il primo round a Ginevra. Ecco i punti chiave: Maratona diplomatica: Il primo giorno di colloqui è durato circa sei ore. Formato: Incontri bilaterali e trilaterali, inclusi contatti diretti tra Russia e Stati Uniti. Clima teso: Fonti diplomatiche d - facebook.com facebook