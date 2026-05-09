Vladimir Putin ha fatto un intervento pubblico in cui ha affrontato la situazione in Ucraina, lasciando trasparire la possibilità di un avvicinamento diplomatico dopo mesi di conflitto e bombardamenti. La dichiarazione del presidente russo ha sorpreso sia in Europa che negli Stati Uniti, poiché rappresenta un possibile cambiamento rispetto alle posizioni precedenti. La sua presa di parola segna un momento di attenzione internazionale sulla vicenda, che resta ancora molto complessa.

Vladimir Putin torna a parlare pubblicamente della guerra in Ucraina e, per la prima volta dopo mesi di tensioni e bombardamenti, lascia intravedere la possibilità di una svolta diplomatica. Il presidente russo ha infatti dichiarato di credere che il conflitto “stia volgendo al termine”, commentando la proposta avanzata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di aprire un dialogo diretto con Mosca. Una frase che arriva in un momento estremamente delicato del conflitto e che ha immediatamente attirato l’attenzione della comunità internazionale. Putin ha anche ribadito che il Cremlino “non ha mai rifiutato” l’ipotesi di negoziati con l’Europa, lasciando intendere che esisterebbero margini per una nuova fase diplomatica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La guerra sta finendo”. Putin rompe il silenzio e spiazza Europa e Trump

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DISCURSO HISTÓRICO DE PUTIN: Amenaza sin precedentes a Europa, aviso a Trump y conquista de Pokrovsk

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