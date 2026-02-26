Guerra 420 droni e 39 missili russi contro l' Ucraina Centrali e gas nel mirino Odessa al buio

Da ilmessaggero.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l’Ucraina ha subito un attacco che ha coinvolto oltre 400 droni e quasi 40 missili russi, puntando principalmente su centrali energetiche e impianti di gas. La città di Odessa è rimasta senza corrente, evidenziando l’impatto di questa azione. L’intervento ha causato danni significativi alle infrastrutture, lasciando molte zone senza servizi essenziali.

La Russia ha lanciato nella notte 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina, in uno dei più massicci attacchi combinati delle ultime settimane. A denunciarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando di un’offensiva contro “infrastrutture critiche e normali edifici residenziali”. Secondo Kiev, tra i vettori impiegati figurano 11 missili balistici. L’Aeronautica militare ucraina sostiene di aver abbattuto 374 droni e 32 missili, ma diversi ordigni - tra cui cinque balistici e decine di droni - hanno colpito 32 obiettivi in otto regioni del Paese. Nel mirino energia e gas. Gli attacchi hanno preso di mira in particolare il sistema energetico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

guerra 420 droni e 39 missili russi contro l ucraina centrali e gas nel mirino odessa al buio
© Ilmessaggero.it - Guerra, 420 droni e 39 missili russi contro l'Ucraina. Centrali e gas nel mirino, Odessa al buio

Leggi anche: Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili

Stop alla tregua del gelo, Mosca attacca Kiev e altre zone. Droni e missili contro le centrali: 50 città al buio e senza riscaldamentoRoma, 3 febbraio 2026 – La ‘mini tregua energetica’ è finita, nella notte una pioggia di missili e droni ha colpito Kiev e città ucraine, tra cui...

Temi più discussi: Attacco sull'Ucraina con '420 droni e 39 missili', un morto e decine di feriti; Esplosioni a Kiev nella notte, attacco combinato con missili e droni. Zelensky sente Trump; Ucraina, Russia attacca Kiev e altre città. Oggi nuovi colloqui in Svizzera; Ucraina: massiccio attacco notturno russo a Kiev e in altre regioni – video.

guerra 420 droni eGuerra Ucraina, nuovo attacco russo nella notte, 39 missili e decine di droni, ecco le distruzioniRaid notturno russo sull’Ucraina: lanciati 420 droni (perlopiù Shahed) e 39 missili, con danni in otto regioni e decine di feriti, anche bambini; colpite infrastrutture del gas a Poltava e sottostazio ... ilgiornale.it

guerra 420 droni eZelensky, Mosca ha lanciato 420 droni e 39 missili nella notteLa Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili contro l'Ucraina nella notte. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (ANSA) ... ansa.it