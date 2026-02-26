Guerra 420 droni e 39 missili russi contro l' Ucraina Centrali e gas nel mirino Odessa al buio

Nella notte, l’Ucraina ha subito un attacco che ha coinvolto oltre 400 droni e quasi 40 missili russi, puntando principalmente su centrali energetiche e impianti di gas. La città di Odessa è rimasta senza corrente, evidenziando l’impatto di questa azione. L’intervento ha causato danni significativi alle infrastrutture, lasciando molte zone senza servizi essenziali.

La Russia ha lanciato nella notte 420 droni e 39 missili contro l’Ucraina, in uno dei più massicci attacchi combinati delle ultime settimane. A denunciarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando di un’offensiva contro “infrastrutture critiche e normali edifici residenziali”. Secondo Kiev, tra i vettori impiegati figurano 11 missili balistici. L’Aeronautica militare ucraina sostiene di aver abbattuto 374 droni e 32 missili, ma diversi ordigni - tra cui cinque balistici e decine di droni - hanno colpito 32 obiettivi in otto regioni del Paese. Nel mirino energia e gas. Gli attacchi hanno preso di mira in particolare il sistema energetico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

