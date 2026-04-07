Capri stretta contro la pubblicità molesta ai turisti | multe fino a 500 euro

A Capri è stata adottata un’ordinanza che vieta le pratiche di promozione insistente da parte di operatori turistici e attività commerciali. Chi viola il divieto può incorrere in sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. La misura mira a contrastare il “procacciamento molesto” di clienti lungo le strade dell’isola. L’obiettivo è regolamentare le attività di promozione e ridurre le fastidiose pratiche di pubblicità ai turisti.

Stop al “procacciamento molesto” di clienti a Capri. Il Comune ha introdotto un’ordinanza che vieta le pratiche di promozione insistente da parte di operatori turistici e attività commerciali, con sanzioni da 25 a 500 euro. Il provvedimento, firmato dal responsabile della polizia municipale Daniele De Marini, punta a contrastare i comportamenti invasivi segnalati soprattutto nelle aree più frequentate dell’isola. Nel mirino ci sono agenzie turistiche, collaboratori e personale di bar e ristoranti che fermano i passanti in modo insistente per proporre tour, escursioni o consumazioni. Una pratica definita nell’ordinanza come “petulanza commerciale”, ritenuta responsabile di disagi per residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: È vietato dar da mangiare ai gatti, scoppia il caso: multe fino a 500 euro Smart working, multe fino a 7.500 euro e arresto: i nuovi obblighiSmart working, si cambia: dal 7 aprile 2026 i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi informativi sulla sicurezza arrivano sanzioni penali e... Si parla di: Capri, stretta sul traffico: stop alle auto dei non residenti fino a novembre; DMO Isola di Capri, patto tra i Comuni per il futuro della destinazione.