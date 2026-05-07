Maltrattamento e uccisione di animali azienda ravennate a processo | Oltre mille volatili abbattuti con crudeltà

È in corso un procedimento giudiziario riguardante un'azienda agricola nella zona di Ravenna, accusata di aver maltrattato e ucciso oltre mille volatili. Le accuse riguardano pratiche considerate crudeli che avrebbero portato all'abbattimento di numerosi animali. La vicenda ha attirato l'attenzione, portando le autorità a procedere con le indagini e a portare avanti il processo.

Va avanti il processo per maltrattamento e uccisione di animali legato all'allevamento di un'azienda agricola del Ravennate. A riportare la notizia è l'Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) per una vicenda avvenuta nel 2022 quando, a seguito di un focolaio di influenza aviaria.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Caso di aviaria nell’allevamento. Abbattuti mille volatili in 12 ore: "Destinati anche alla macellazione"Mille volatili soppressi, una zona di sorveglianza con un raggio di 10 chilometri, accertamenti sanitari in corso sui lavoratori. Aviaria in allevamento a Campi Bisenzio. Abbattuti mille volatili in 12 ore: erano destinati anche alla macellazioneCampi Bisenzio (Firenze), 25 marzo 2026 – Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzio in un allevamento di volatili in parte... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maltrattamento e uccisione di animali, azienda ravennate a processo: Oltre mille volatili abbattuti con crudeltà; Avvelenamento lupi, il WWF scrive alle istituzioni; Maltrattamenti sugli animali in Sardegna; Cavalla decapitata a Siurgus Donigala, Lav: Violenza sugli animali è un fattore di rischio sociale. Omicidio a Bojano, la verità dall’autopsiaPresto l’esame sul cadavere per far luce sulle cause di morte di Nicola De Gregorio, agricoltore 50enne aggredito da Luigi Monaco, 35, con numerosi precedenti per reati contro la persona. Una settiman ... rainews.it Omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano vicino Campobasso, 51enne trovato morto in cantina: fermato un 35enneOmicidio a Bojano, in provincia di Campobasso, dove è stato ucciso il 51enne Nicola De Gregorio, trovato morto all'interno di una cantina. virgilio.it Dal 2009 Horse Angels interviene in tutta Italia nei casi di maltrattamento, abbandono e irregolarità nella detenzione di equidi, collaborando con le autorità per garantire il loro recupero e una nuova possibilità di vita. Ad oggi: 413 animali sequestrati e ricolloca - facebook.com facebook