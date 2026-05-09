Un ingegnere statunitense di 39 anni, attualmente detenuto a Torino, si trova al centro di un caso giudiziario dopo aver ucciso la moglie incinta in Texas. L’uomo, che si trova in carcere, ha dichiarato di voler ricostruire la propria vita, mentre negli Stati Uniti si discute sulla richiesta di estradizione. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito tra le autorità italiane e americane sulla consegna del sospetto.

Come se non bastassero le nuove tensioni internazionali tra Roma e Washington, che l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio ha cercato di appianare, a mettersi in mezzo tra i due vecchi amici ci pensa pure la cronaca nera. In particolare il caso di Lee Mongerson Gilley, un ingegnere informatico 39enne accusato di duplice omicidio aggravato per aver ucciso la moglie incinta in Texas. Arrestato all'aeroporto di Malpensa mentre tentava di scappare, ora è detenuto in carcere a Torino. Il Texas lo vuole indietro per processarlo, ma a complicare le cose c'è un dettaglio non di poco conto: nello Stato americano è ancora vigente la pena di morte.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uccise la moglie incinta in Texas, ingegnere americano fermato a Malpensa | Ma è scontro sull'estradizione

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